В Аркадакском районе насмерть сбили парня на квадроцикле

Фото: Госавтоинспекция

Поздно вечером, 30 мая, в Аркадакском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. Насмерть сбили парня на квадроцикле, о чем сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, авария произошла в 23:03 на 170 километре трассы «Пенза-Балашов-Михайловка» возле села Красное знамя. 38-летний водитель автомобиля Lifan налетел на стоящий на обочине квадроцикл, в котором сидел 31-летний молодой человек.

В результате ДТП водитель квадроцикла от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.