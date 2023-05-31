Сегодня, 31 мая, жителей Саратова ожидает теплый и дождливый день. Такой прогноз предоставил региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +20 до +25 градусов в разгар дня. Небо затянуто плотными облаками, время от времени будет идти дождь, но несильный. Дует небольшой ветер западной четверти, отдельные порывы достигнут 11 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, днем в отдельных районах Правобережья возможно выпадение большого количества осадков. Местами ожидается гроза. Ветер дует южный, со скоростью 3 - 8 м/с и отдельными порывами до 12-17 м/с.. Температура в первой половине дня колеблется от +10 до +15 градусов, в Левобережье потеплеет до +21 градусов. Днем воздух прогреется до +21 - 26 градусов, в Левобережье возможна жара до +32 градусов.