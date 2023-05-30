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В Саратовской области отрядили семь зон для испытания БПЛА. Соответствующее постановление Романа Бусаргина опубликовано сегодня, 30 мая.

Согласно тексту документа, вносятся правки в от 24 октября 2022 года, согласно которому в Саратовской области введен запрет на использование БПЛА, кроме органов государственной власти, которые выполняют предписанные им задачи.

Согласно правкам, для проведения испытаний беспилотных воздушных судов и комплексов противодействия беспилотным воздушным судам отведены 7 зон.

В их числе:

1. 51.590990, 45.943419 – радиус 2 км (АО "НПП" Алмаз", Саратов);

2. 51.602595, 45.901687 – радиус 2 км (ПЦ "Алмаз-Авто", Саратов);

3. 51.700812, 46.013044 – радиус 5 км (хутор Бартоломеевский, Саратов);

4. 51.732227, 46.026499 – радиус 5 км (село Клещевка, Саратов);

5. 51.640548, 46.042090 – радиус 5 км (поселок Зоринский, Саратов);

6. 51.637346, 45.841015 – радиус 5 км (село Сторожевка, Татищевский район);

7. 51.808819, 46.307511 – радиус 5 км (село Чардым, Воскресенский район).