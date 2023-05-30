Кадры из ролика пресс-службы Правительства

В Саратове открылся филиал фонда «Защитники Отечества». Об этом губернатор региона Роман Бусаргин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, сегодня, 30 мая, в Саратове, по адресу Киселева, 30/34 открылся филиал специального государственного фонда «Защитники Отечества», который создан по поручению Президента.

Задача центра — помогать ветеранам СВО и их близким решать все возникающие вопросы. В числе его сотрудников — юристы, медики, психологи, социальные работники. Полное сопровождение по всем направлениям, начиная от реабилитации, заканчивая трудоустройством.

— Встретились здесь с нашими защитниками и их родными. Узнал их впечатление, все ли комфортно и удобно. Фонд и социальные координаторы помогут в решении любой проблемы, максимально упростив процесс с точки зрения оформления документов и других бюрократических моментов.

Девиз фонда - «Своих не бросаем». Эти важные знакомые каждому из нас слова - жизненная позиция граждан нашей страны, основа нашего единства и силы. Открытие фонда - еще одно тому подтверждение, — выскзалася Губернаторо