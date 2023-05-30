В Саратове осудили юношу за нацисткое приветствие и проукраинские лозунги. Об этом сообщает пресс-служба Заводского районного суда.

22-летний Вадим Ф. 17 мая, примерно в 18:00, гуляя с знакомыми в центре города, напротив Консерватории вскинул руку вверх, имитировав нацистское приветствие и произнес проукраинский лозунг, корни которого уходят к ОУН и УПА. Все действо было заснято на мобильный телефон. Впоследствии, молодого человека задержали силовики. Саратовец раскаялся на видео и согласился с тем, что вызвал «вызвал осуждение окружающих и негативное отношение к себе». Выяснилось еще и то, что ранее молодой человек неоднократно задерживался за нарушения общественного порядка, нецензурную брань в общественном месте и прочее.

Злоумышленника признали виновным по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики и атрибутики), а также статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ).

Общая сумма штрафов составила 32 тысячи рублей.