Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2023 12:51

В Балаково женщина за рулем Kia Rio сбила 8-летнюю девочку во дворе дома

Ребенка госпитализировали в медучреждение
Нарина Балаян
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Балаково женщина за рулем Kia Rio сбила 8-летнюю девочку во дворе дома. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло в 13.10 на улице Свердлова, 47. 46-летняя женщина за рулем автомобиля Kia Rio допустила наезд на 8-летнюю девочку. В результате аварии, ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

-На данный момент все обстоятельства выясняются, - уточнили в Госавтоинспекции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.