Фото: ГИБДД

В Балаково женщина за рулем Kia Rio сбила 8-летнюю девочку во дворе дома. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло в 13.10 на улице Свердлова, 47. 46-летняя женщина за рулем автомобиля Kia Rio допустила наезд на 8-летнюю девочку. В результате аварии, ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

-На данный момент все обстоятельства выясняются, - уточнили в Госавтоинспекции.

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