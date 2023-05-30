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НовостиОбщество30 мая 2023 12:40

Военного из Духовницкого района наградили двумя медалями за отличия в СВО

Евгений Бадиков
Наградной лист

Наградной лист

Военного из Духовницкого района наградили двумя медалями за отличия в СВО. Об этом сообщает районная администрация.

Старшему сержанту за выполнение задач в зоне проведения спецоперации вручили медали «Участнику специальной военной операции» и «За боевые отличия».

— Несмотря на напряженную обстановку, где любая доставка продовольствия, обмундирования, горючего по территории действий противника — уже колоссальный риск, я ни разу не пожалел о том, что решил стать военным и защищать свою страну, – отметил военнослужащий.

Медали боец передал родителям во время отпуска.