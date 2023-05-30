Проекты по благоустройству восьми малых городов Саратовской области рассмотрят в Москве

30 мая 2023 года

Сегодня, 30 мая, в Белом зале Правительства Саратовской области состоялось заседание межведомственной комиссии по отбору конкурсных заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с реализацией проектов на 2024 год. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Саратовской области Павел Мигачев и министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов.

Участниками программы являются малые города Саратовской области, представившие свои проекты по обустройству комфортной среды. В результате конкурса в качестве поддержки лучшим проектам выделят дотации из федерального бюджета общей суммой в 5 млрд рублей. Участники мероприятия рассмотрели 8 конкурсных заявок в четырех номинациях, классифицированных по численности населения городов.

30 мая 2023 года

В номинации «Малые города с населением от 100 тысяч до 200 тысяч человек» победил проект обустройства набережной Судоходного канала у моста Победы в Балаково.

В номинации «Малые города с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек» - проект «Сквер-перекресток эпох» в Вольске.

В номинации «Малые города с населением от 20 тысяч до 50 тысяч человек» - проекты по развитию улицы Чапаева «Классная улица» в Аткарске и благоустройству рощи «Красный луч» в Ртищево.

В номинации «Малые города с населением до 20 тысяч человек» - проект «Ветер степей» Новоузенска, проект «Времен связующая нить» Красного Кута, проект «Баландинский Городок» в Калининске и проект «Формула жизни» Ершова. Конкурсантам необходимо уложится в 100 миллионов рублей.

Единогласным решением комиссии все конкурсные заявки были приняты и будут отправлены на рассмотрение на федеральном уровне в Москву.