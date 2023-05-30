Фото: Архив КП

В Саратове на проспекте Столыпина спилят аварийные деревья. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает администрация Фрунзенского района.

Обследованием зеленых насаждений на саратовском проспекте занимались замглавы районной администрации по благоустройству Михаил Ребров, представители комиссии по контролю за созданием и сохранением зеленых насаждений и специализированной организации МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города».

Специалисты пришли к выводу, что ряд деревьев необходимо ликвидировать в связи с их аварийным состоянием.

Также, Михаил Ребров добавил, что в дальнейшем планируется компенсационная высадка зеленых насаждений.

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