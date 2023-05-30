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НовостиОбщество30 мая 2023 11:36

Саратовский белый тополь включили в реестр деревьев-долгожителей России

Елена Маркелова
Фото: МинИнформ Z 64

Фото: МинИнформ Z 64

Белый тополь из Саратовской области внесли в национальный реестр старовозрастных деревьев Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Дерево растет окло села Рыбушка.

Инициатор внесения его в реестр Георгий Неробеев наблюдает за деревом с 2020 года. Он отметил, что оно самое большое в регионе. Диаметр ствола составляет два метра, длина окружности – 5,9 метра.

Неробеев ратует за создание на данной местности особо охраняемой природной территории. Поскольку рядом с белым растут еще два тополя-гиганта и черноольшаник вдоль реки Ольховка в селе Рыбушка.