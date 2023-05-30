Мокроусова поручила продлить работу общественных туалетов Саратова до 23 часов

Фото: Пресс-служба Саратовской мэрии

Мэр Саратова Лада Мокроусова поручила продлить работу общественных туалетов Саратова. Об этом глава администрации заявила во время оперативного совещания в администрации.

Чиновница сообщила, что от жителей поступают обращения, касающиеся графика работы комнат удобств на Набережной. В 21.00 объекты уже заврешают работу. Между тем горожане гуляют по берегу Волги гораздо дольше, ведь для этого установилась комфортная погода. В связи с этим мэр поручила продлить время работы туалетов до 23.00.

Также Лада Михайловна обратила внимание на обращения по вопросам открытых смотровых колодцев. Она дала задание профильным специалистам оперативно отрабатывать данные сигналы.