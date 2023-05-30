За убийство дочери и троих внуков саратовский суд вынес приговор 50-летней женщине

фото: СУ СКР

Вердиктом коллегии присяжных заседателей 50-летняя жительница Марксовского района Саратовской области Ширяева Лидия Викторовна признана виновной в том, что отравила являющуюся инвалидом дочь и своих троих малолетних внуков. Саратовский областной суд сегодня, 30 мая сообщил о внесении приговора.

Напомним, вечером 11 декабря 2021 года в одном из домов, расположенных в с. Александровка Марксовского района Саратовской области, подсудимая приготовила молочный суп, в который добавила отраву для грызунов, разлила по тарелкам и дала его своей дочери и внукам. В результате в ночь с 12 на 13 декабря наступила смерть двоих потерпевших, еще двое скончались 13 декабря и 14 декабря 2021 года.

Исходя из установленных обстоятельств, суд квалифицировал действия Ширяевой как умышленное причинение смерти четырем лицам – троим малолетним, а также потерпевшей, заведомо для виновной находящейся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.

В свою очередь судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость женщины.

Так, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, Саратовский областной суд признал Ширяеву виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы сроком на 1 год.