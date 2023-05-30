В Аткарске жена забила мужа до смерти

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Аткарске местный следственный отдел возбудил уголовное дело после смерти 48-летнего местного жителя. Фигуранткой по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» проходит его жена.

По данным следствия, вечером минувшей субботы, 27 мая, 34-летняя женщина и его 48-летний супруг находились в своем доме на улице Березовой в Аткарске. Они поссорились, и женщина избила супруга. На следующий день мужчина от побоев умер. Бездыханное тело обнаружили соседи.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой. Следствие продолжается.