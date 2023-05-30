Специалист Саратовского ТЮЗа Юлия Ткачева стала лауреатом международного конкурса «Пресс-служба года-2022»

Фото: Пресс-служба Саратовского ТЮЗа

Специалист по связям с общественностью Саратовского ТЮЗа Юлия Ткачева стала лауреатом международного конкурса «Пресс-служба года-2022». Его итоги были подведены 26 мая в Москве.

В этом году на суд ведущих PR-экспертов страны было подано 583 заявки от бизнесменов, госсектора и некоммерческих организаций России, ближнего и дальнего зарубежья.

Специалист по связям с общественностью Саратовского ТЮЗа стала «отличником конкурса» в одной из самых престижных номинаций – «Пресс-секретарь года». Юлия получила единственную награду в конкурсе этого года среди PR-специалистов нашего региона.

Эксперты оценили инициативу Юлии «В театр на самокатиках: опыт привлечения молодежной аудитории в театр». Это итоги работы по достижению очень важной для ТЮЗа Киселева задачи, поставленной в прошлом сезоне главным режиссером театра Георгием Цнобиладзе: привести в театр самых искренних, самых непредвзятых и самых скептически настроенных зрителей – старшеклассников и студентов.