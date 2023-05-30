В Саратове суд закрыл нелегальный центр реабилитации наркоманов и алкоголиков

В Волжском районе Саратова решением суда закрыли центр социально-психологической реабилитации. С соответствующим иском в инстанцию обратилась районная прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что заведение на базе своего частного дома открыл мужчина, живущий в поселке Новосоколовогорский. В своем жилье он размещал алкоголиков и наркоманов. Прокуроры обнаружили, что здесь пренебрегали правила пожарной безопасности.

В организации данного Центра сотрудники «государева ока» увидели угрозу правам постояльцев и соседей «предпринимателя». Поэтому Волжская прокуратура и обратилась в суд с заявлением о запрете деятельности гражданина.

На сегодняшний день Центр закрыт.