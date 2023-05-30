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НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:49

В Саратове суд закрыл нелегальный центр реабилитации наркоманов и алкоголиков

Елена Маркелова

В Волжском районе Саратова решением суда закрыли центр социально-психологической реабилитации. С соответствующим иском в инстанцию обратилась районная прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что заведение на базе своего частного дома открыл мужчина, живущий в поселке Новосоколовогорский. В своем жилье он размещал алкоголиков и наркоманов. Прокуроры обнаружили, что здесь пренебрегали правила пожарной безопасности.

В организации данного Центра сотрудники «государева ока» увидели угрозу правам постояльцев и соседей «предпринимателя». Поэтому Волжская прокуратура и обратилась в суд с заявлением о запрете деятельности гражданина.

На сегодняшний день Центр закрыт.