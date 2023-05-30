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НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:18

Ирина Волк: в Саратове пресекли деятельность незаконного банка

Елена Маркелова
Фото: МВД РФ

Фото: МВД РФ

Семь жителей Саратовской области стали фигурантами уголовного дела. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве выяснили, что саратовцы выдавали себя за представителей официального кредитного учреждения. Однако оказалось, что соответствующей лицензии у «банкиров» не было. Расчетные счета они оформляли на подставных лиц.

У полицейских есть основания полагать, что подозреваемые в результате своей деятельности заработали 33 миллиона рублей. Ведется следствие.