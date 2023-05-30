Детей из школы-интерната в Хвалынске обучили приготовлению национальных блюд

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Семь воспитанников Хвалынской школы-интерната получили сертификаты проекта «Путевка в жизнь». Он носит просветительский характер и призван помочь учащимся с профессиональным самоопределением.

Специально под проект в учреждении открыли Центр профориентации по направлениям кулинарного искусства, где дети знакомятся с национальной кухней, традициями и историей нардов России.

Сертификаты «Повар традиционной русской кухни» получили уже семь воспитанников Хвалынской школы-интерната.

На очередном занятии ребята под руководством шеф-повара Наталии Лец учились готовить классику грузинской кухни: хинкали, хачапури и сулугуни. Затем они освоили татарские перемячи и чак-чак.

Проекту «Путевка в жизнь» оказал поддержку Фонд Президентских грантов. Реализуется проект областным отделением Ассамблеи народов России.