Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2023 7:42

В Ленинском районе Саратова «двенадцатая» протаранила металлическую опору

В результате аварии пострадала 38-летняя пассажирка
Нарина Балаян
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Ленинском районе Саратова «двенадцатая» протаранила металлическую опору. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло вчера, 29 мая, в 20.30 у кольца напротив дома № 1 по Сокурскому тракту. 27-летний водитель «двенашки» не справился с управлением, машина врезалась в металлическую опору.

В результате аварии госпитализирована 38-летняя пассажирка отечественного авто.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.