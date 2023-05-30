Фото: ГИБДД
В Ленинском районе Саратова «двенадцатая» протаранила металлическую опору. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, ДТП произошло вчера, 29 мая, в 20.30 у кольца напротив дома № 1 по Сокурскому тракту. 27-летний водитель «двенашки» не справился с управлением, машина врезалась в металлическую опору.
В результате аварии госпитализирована 38-летняя пассажирка отечественного авто.
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