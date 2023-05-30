Фото: Архив КП

В Саратовской области за минувшую неделю зарегистрировано 337 случаев коронавируса. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает оперативный штаб.

Общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 323 649 человек, выздоровели с начала эпидемии 317 211 пациентов.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Энгельсском районе — 124, в Саратове — 118, Балашовском районе— 37, Балаковском — 15, Аткарском и Ртищевском — по 7.

У 26 пациентов выявлена пневмония, остальные 311 с признаками ОРВИ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.