Фото: Минкультуры Саратовской области

В Саратовском областном колледже искусств прошел отчетный концерт. Министр культуры региона Наталия Щелканова назвала его выступлением будущих звезд эстрады.

- Вся страна знает, что в Саратовском областном колледже искусств готовят одних из лучших артистов! – заявила в приветствии молодых артистов глава ведомства. Свои слова она подкрепила фактами. В этом году актив студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» пополнился серебряной и бронзовой медалями XXII молодежных Дельфийских игр России. Выпускница колледжа Алина Бахшалиева стала финалисткой главного вокального проекта Первого канала«Голос».

Номера, из которых была составлена программа концерта, соревновались по таланту и яркости. Солисты десятки раз услышали в свой адрес «Браво».