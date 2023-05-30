фото: ТГ-канал Плеханова

Дмитрий Плеханов держит на личном контроле вопрос по строительству корпуса к школе №30 Энгельса. Об этом сообщает глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов в своем телеграм-канале.

- Реконструкция должна существенно разгрузить начальную школу: по плану дополнительно будет создано 600 мест для детей.

Учитывая в целом напряженную ситуацию с доступностью объектов социальной сферы в городе, стройка важная. Кроме того, напротив школы параллельно возводится жилой массив.

В самом начале строительства были нарекания по организации и графику работ. Благодаря общественному и депутатскому контролю получилось эти сложности преодолеть. Но, к сожалению, недавний визит на стройку показал, что темпы работ крайне медленные.

Прекрасно понимаю, что основной упор застройщик ООО «СЗ «Строймир» делает на жилые дома, но считаю, что на возведении школьного корпуса это не должно отражаться. Взятые обязательства нужно выполнять! Энгельсу нужна эта школа!

Прошу депутатов и общественников вновь подключиться к вопросу, - высказался глава.