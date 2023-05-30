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НовостиОбщество30 мая 2023 5:19

Памятниками местного значения признали еще четыре здания в Октябрьском районе

Елена Маркелова

В Саратове памятниками местного значения признали еще четыре здания в Октябрьском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета культурного наследия.

Речь идет о старинных домах на улице Шевченко. Два из них обозначены №71 и являются «Доходным домом И.Ф. Астраханова». Им 113 лет. Еще два муниципальных памятника находятся рядом с вышеуказанным. Это здания под номерами 54 и 56.

Накануне стало известно, что дом в Саратове, в котором жил и умер Павел Яблочков, получил охранное обязательство.