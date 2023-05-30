Спикер Госдумы Володин предложил увеличить зарплаты хвалынским врачам до 80 тысяч

фото: Володин.Саратов

Спикер Госдумы Володин предложил увеличить зарплаты врачам до 80 тысяч. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера Госдумы "Володин.Саратов".

Вячеслав Володин посетил Центральную районную больницу Хвалынска. Главной проблемой в больнице является недостаток кадров, не хватает 63 специалистов, больница укомплектована лишь на 37 процентов.

Володин предложил проанализировать проблемы и найти решения для привлечения новых кадров: поднять зарплату, обеспечить медработников служебным жильем, параллельно заняться полной модернизацией ЦРБ, которая должна соответствовать всем современным стандартам.

–В городе-курорте Хвалынске должна быть качественная медицина. Предлагаю комплексно все посмотреть, переложить на план-график. А дальше скажите, какие деньги под это необходимо, – обратился к министру здравоохранения Вячеслав Володин.