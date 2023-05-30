К вечеру в Саратове пойдет дождь

Сегодня, 30 мая, ближе к вечеру в Саратове ожидается дождь. Такой прогноз дают в региональном гидрометцентре.

В Саратове температура колеблется от +17 с утра до +26 днем. Небо при этом затянуто облаками, ближе к вечеру ожидается выпадение осадков, хотя и небольших. Дует ветер северной четверти с отдельными порывами до 11 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь. Ветер дует юго-восточный, со скоростью 5 - 10 м/с и отдельными порывами до 15-17 м/с.. Возможна гроза.