Волонтеры в Саратове: «Игроград» для студентов и школьников

Конкурс "Мастер года"

В Саратове 26 мая прошла эстафета передачи флага Всероссийского конкурса мастеров производственного обучения «Мастер года 2023» в Поволжье. В рамках мероприятия студенческие объединения Саратовской области представили свои волонтерские проекты.

Студентами Саратовского архитектурно-строительного колледжа был представлен социальный проект «Игроград», который выиграл на конкурсе фонда «Росмолождежи». В рамках проекта студенты могут приобщаться к интеллектуальному досугу, играя в настольные игры.

Активисты проекта также ездят с этими играми к детям с особенностями развития и помогают в их социализации.