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НовостиОбщество26 мая 2023 18:13

Волонтеры в Саратове: социальная парикмахерская

Наталия Калинина
Конкурс "Мастер года"

Конкурс "Мастер года"

В Саратове 26 мая прошла эстафета передачи флага Всероссийского конкурса мастеров производственного обучения «Мастер года 2023» в Поволжье. В рамках мероприятия студенческие объединения Саратовской области представили свои волонтерские проекты.

Студентами Саратовского архитектурно-строительного колледжа был представлен проект «Социальная парикмахерская», который победил на конкурсе президентских грантов в 2022 году и выиграл 404 тысячи рублей на реализацию.

В рамках проекта студенты закупили оборудование для мобильной парикмахерской, на которой будущие специалисты могут попрактиковаться в оказании услуг. Они помогают пожилым и инвалидам.