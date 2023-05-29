Фото: Госавтоинспекция

Сегодня вечером, 29 мая, в Балаково 15-летний мальчик на электросамокате разбился в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

По предварительным данным, смертельное ДТП произошло в 17.20 возле дома № 7 на улице Институтская. Автомобиль Opel, за рулем которого был 31-летний мужчина, столкнулся с электросамокатом, на котором ехал 15-летний мальчик.

В результате ДТП подросток на электросамокате от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.