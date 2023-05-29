Дом Яблочкова в Саратове получил охранное обязательство

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

У саратовского дома, где жил русский электротехник Павел Яблочков, получил охранное обязательство. Собственникам здания его предъявил областной комитет культурного наследия.

Речь идет об историческом строении, которое находится по адресу: улица Горького, дом 35. Это здание гостиницы, где в одном из номеров жил и умер физик-электротехник Павел Николаевич Яблочков, имеет статус памятника федерального значения.

Обязательство предписывает собственникам сохранить объект. Ранее владельцы установили информационную надпись с наименованием памятника.