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НовостиОбщество29 мая 2023 16:33

Дом Яблочкова в Саратове получил охранное обязательство

Елена Маркелова
Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

У саратовского дома, где жил русский электротехник Павел Яблочков, получил охранное обязательство. Собственникам здания его предъявил областной комитет культурного наследия.

Речь идет об историческом строении, которое находится по адресу: улица Горького, дом 35. Это здание гостиницы, где в одном из номеров жил и умер физик-электротехник Павел Николаевич Яблочков, имеет статус памятника федерального значения.

Обязательство предписывает собственникам сохранить объект. Ранее владельцы установили информационную надпись с наименованием памятника.