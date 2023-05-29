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НовостиОбщество29 мая 2023 16:11

Роман Бусаргин поручил подготовить площади аэропорта «Центральный» к комплексной застройке

Елена Маркелова
Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил подготовить территорию бывшего аэропорта «Центральный» к комплексной застройке в ближайшее время. Такое задание глава региона дал ресурсоснабжающим организациям в ходе планёрки на площадях бывшей воздушной гавани.

Чиновник сообщил, что в первой половине лета этого года пройдут аукционы по выбору подрядной организации для комплексной застройки, включая объекты социальной инфраструктуры. Он добавил, что Саратовская область получила инфраструктурный бюджетный кредит на развитие этого микрорайона по решению президента РФ Владимира Путина. Губернатор поручил в кратчайшие сроки начать здесь работы.

На сегодняшний день на объекте решен вопрос по подведению канализации. Работы по прокладке водопровода ООО «КВС» планирует начать в сентябре.

Роман Викторович напомнил, что в микрорайоне «Аэропорт» построят порядка 1 миллиона квадратных метров жилья, 500 тысяч нежилой недвижимости, а также школы, детские сады, поликлиники.