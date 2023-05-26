Волонтеры в Саратове: педагогический парк на площадке архитектурного колледжа

Проект "Педагогический парк"

В Саратове 26 мая прошла эстафета передачи флага Всероссийского конкурса мастеров производственного обучения «Мастер года 2023» в Поволжье. В рамках мероприятия студенческие объединения Саратовской области представили свои волонтерские проекты.

Студентами Саратовского архитектурно-строительного колледжа был представлен проект «Педагогический парк», целью которого является профессиональное становление школьников и дошкольников. Студенты со специальностью «Педагог дошкольного образования» проводят для дошколят программу ранней профориентации в рамках площадки «Город профессий».

Создавая сюжеты из конструктора «Лего» дети параллельно учатся делать свой собственный мультфильм. Для ребят также организуются квесты и мастер-классы и многое другое.

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