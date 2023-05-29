Саратовские врачи борются за жизнь двухлетней девочки после ДТП

фото: тг-канал Олега Костина

За жизнь двухлетней девочки, пострадавшей в ДТП в Лысогорском районе, борются врачи областной детской больницы. О состоянии ребенка сегодня, 29 мая, рассказал в своем Телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

Авария произошла вчера утром, 28 мая. На трассе Р-22 Каспий - столкнулись ВАЗ-2107 и Lada Largus. Всего в ДТП пострадали 9 человек. Самые тяжелые травмы у двухлетней девочки. У нее были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга крайне тяжелой степени, множественные переломы костей черепа со смещением. Её доставили в Саратов самолетом санитарной авиации.

В Лысогорской районной больнице пострадавшую подготовили к транспортировке, в том числе, сделали переливание крови. В полете продолжалась интенсивная терапия. В саратовской больнице были проведены необходимые исследования.

- По результатам КТ, по жизненным показаниям ребенок взят в операционную в крайне тяжелом состоянии, требовалась экстренная операция, которая длилась в районе шести часов. Из операционной ребенок доставлен в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии с протезированием витальных функций, - написал Олег Костин.

Маленькая пациентка лежит в отделении реанимации и интенсивной терапии.