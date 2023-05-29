В Саратовском микрорайоне Ласточкино появится безопасная дорога в школу

Саратовской областной Думой поддержана инициатива о строительстве объездной дороги в Ласточкино. Об этом сегодня, 29 мая сообщает Министерство образования области. Для удобства передвижения пешеходов и школьников нового образовательного учреждения, ожиаленную улицу в микрорайоне перенесут.

- При поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина внесены коррективы еще на этапе строительства новой школы. Строительство объездной дороги по улице Романтиков обеспечит безопасный путь до образовательного учреждения: не пересекая проезжую часть, двигаясь по аллее микрорайона, ребята смогут попасть в школу. Губернатор области Роман Бусаргин держит реализацию этого проекта на контроле, благодаря чему в областном бюджете были найдены необходимые средства. Главное для любого педагога и родителя - безопасность наших детей - отметила директор Медико-биологического лицея Татьяна Сыромолотова.

Напомним, строительство школы началось в 2022 году. Возведение нового образовательного учреждения на 550 мест проходит в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта Президента Владимира Путина «Образование».

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