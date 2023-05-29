В конце мая станут известны лучшие проекты создания комфортной городской среды в Саратове

30 мая в Белом зале Правительства области состоится заседание межведомственной комиссии по отбору конкурсных заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с реализацией проектов на 2024 год. Об этом сегодня, 29 мая сообщает правительство области. В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства Саратовской области Павел Мигачев и министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов.

Главы районных администраций представят проекты Аткарска, Балакова, Вольска, Ершова, Калининска, Красного Кута, Новоузенска и Ртищева по преобразованию и созданию общественных территорий. Лучшие проекты будут направлены в Москву на федеральный этап конкурса.

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