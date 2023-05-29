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НовостиОбщество29 мая 2023 12:57

Иностранные студенты-медики посетили музей «Саратовский калач» и сами испекли лакомство

Елена Маркелова
Фото: МинИнформZ 64

Фото: МинИнформZ 64

Иностранные студенты-медики посетили музей «Саратовский калач» в рамках проекта «Для всех родные берега». Его реализует областной музей краеведения при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива музея направлена на создание условий для социокультурной адаптации зврубежных студентов, которые учатся в вузах Саратова.

Участниками проекта на этот раз стали студенты Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского. Они посетили музей «Саратовский калач» и участвовали в мастер-классе по его изготовлению. Ребята узнали об истории мукомольного производства в Поволжье, видах выращиваемых здесь зерновых культур, появлении калачей на Руси, особенностях технологии приготовления саратовского калача.

Приготовленные собственными руками калачи студенты взяли с собой.