Сотрудники саратовского комитета муниципального контроля проверили состояние автобусов

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Сотрудники комитета муниципального контроля сегодня, 29 мая сообщил о совместной с представителями УМВД России по г. Саратову проверке маршрутной сети общественного автомобильного и горэлектротранспорта на предмет соблюдения обязательных требований, установленных для организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения.

Были обследованы автобусные маршруты № 33, 42к, 11 и троллейбусные маршруты № 5, 5а. Установлены факты неисправной работы информационного табло, антисанитарного состояния салонов, безбилетного проезда пассажиров, и др.

На прошедшей неделе сотрудниками комитета муниципального контроля были проведены выездные обследования на автобусных маршрутах № 3, 72, 90, 75. По результатам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, объявлены предостережения о необходимости соблюдения обязательных требований.