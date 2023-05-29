фото: ТГ-канал Михаила Исаева

Михаил Исаев обещал решить проблему компенсации для сельских медиков. Об этом спикер Саратовской областной Думы Михаил Исаев рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Исаева, в ходе очередного приема стало известно о проблеме, с которой сталкиваются граждане, проживающие в сельской местности, при выходе на пенсию из организаций здравоохранения.

Для того чтобы получить компенсацию на оплату ЖКХ, саратовец должен уйти на пенсию из государственного медучреждения, проработав в нем не менее 10 лет. В регионе несколько лет назад проходила реорганизация, есть объекты здравоохранения, которые перешли с муниципального уровня на областной, но на меры поддержки они не рассчитывают.

Михаил Исаев пообещал рассмотреть вопрос вместе с членами областного правительства.