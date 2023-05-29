Более чем в трех тысячах домов Саратовской области провели капитальный ремонт

За 2015-2023 годы завершены работы по капитальному ремонту в 3658 домах Саратовской области. Об этом заместитель председателя правительства Саратовской области Павел Мигачёв сообщил на окружном совещании по актуальным вопросам реализации региональных программ капремонта субъектов ПФО.

На стратегической сессии форума, который прошел в Саранске (республика Мордовия), саратовский зампред зачитал доклад о реализации тематической областной программы. В нее вошли более 11 тысяч многоквартирных домов. Из них 7 тысяч домов формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. У 4 тысяч жилых строений способом формирования является специальный счет.

Павел Мигачев отметил, что особым вопросом для региона в рамках программы является замена лифтового оборудования. По краткосрочным планам на 2016 - 2022 годы было заменено 311 лифтов в 121 многоэтажке. Работы проведены за счет средств регионального оператора на сумму более 350 миллионов рублей.