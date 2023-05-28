В Энгельсе отметили День призывника

День Призывника

На минувшей неделе в Энгельсе торжественно отметили День призывника. Мероприятие прошло в актовом зале Поволжского Кооперативного Института.

В патриотической акции, посвященной весенней призывной кампании, приняли участие будущие воины – студенты и выпускники средне-специальных учреждений района.

Студентам рассказывали об особенностях службы в армии и воинском долге.

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