В Энгельсе отметили День призывника

День Призывника
На минувшей неделе в Энгельсе торжественно отметили День призывника. Мероприятие прошло в актовом зале Поволжского Кооперативного Института.
В патриотической акции, посвященной весенней призывной кампании, приняли участие будущие воины – студенты и выпускники средне-специальных учреждений района.
Студентам рассказывали об особенностях службы в армии и воинском долге.
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