Бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Дмитрий Тепин Фото: Александр Уриевский

Бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год действующий в то время на посту министра строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин не распорядился скорректировать действующий порядок составления аукционной документации, а также не принял мер к увеличению суммы контракта по приобретению жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же не разработал региональную методику для качественного проведения аукционов. Из-за бездействия аукционы были признаны несостоявшимися.

В результате этого были нарушены права указанной категории граждан и обвиняемый нарушил не исполнил свои обязанности по выполнению программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

С Типичным проводятся следственные действия. Глава СК России Александр Бастрыкин поручал представить доклад о ходе расследования уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Чиновнику может грозить до 7 лет лишения свободы.

Отметим, что в 2019-2020 годах Тепин занимал пост главы Энгельсского района.