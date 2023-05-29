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Саратов и Светлый свяжут два новых автобусных маршрута. Об этом Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

В целях улучшения транспортной доступности п. Светлый с 30 мая заработают два новых автобусных маршрута № 191 «Саратов (ЦКР) — п. Светлый» и № 191-А «Саратов (ЦКР) — п. Светлый (ч/з с. Сторожевка)».

Путь следования автобусов по маршруту № 191 «Саратов (ЦКР) — п. Светлый» будет пролегать через остановки «Саратов (ЦКР)»; «ДЦ «Навигатор»; «Стрелка»; «пл. Ленина»; СНИИМ»; «Трофимовский мост»; «Магазин «Ява»; «ВСО»; «Елшанка»; «Новое кладбище»; «Шевыревка пов.»; «Докторовка пов.»; «Курдюм пов.»; «Ильиновка (Дачи)»; «Ильиновка пов.»; «Татищево - 2»; «ул. Красноармейская»; «Переезд»; «Вертолет»; «Школа искусств»; «ул. Дорожная»; «КПП»; «п. Светлый».

На маршруте 191-А «Саратов (ЦКР) — п. Светлый (ч/з с. Сторожевка)» также между остановками «Новое кладбище» и «Шевыревка пов.» предусмотрен заезд в Сторожевку (остановка «Сторожевка (Администрация)»).

Движение транспорта будет осуществляться с 30 мая 2023 года согласно следующему расписанию:

Время отправления от начального остановочного пункта «Саратов (ЦКР)»: 06-30 с заездом в с. Сторожевка; 07-30; 08-30; 09-30 с заездом в с. Сторожевка; 10-30; 11-30; 12-30; 13-30 с заездом в с. Сторожевка; 14-30;

15-30; 16-30; 17-30 с заездом в с. Сторожевка; 18-30; 19-30; 21-00.

Время отправления от конечного остановочного пункта «п. Светлый»: 06-30; 07-30 с заездом в с. Сторожевка; 08-30; 09-30; 10-30; 11-30 с заездом в с. Сторожевка; 12-30; 13-30; 14-30; 15-30 с заездом в с. Сторожевка; 16-30; 17-30; 18-30; 20-00 с заездом в с. Сторожевка; 21-00.