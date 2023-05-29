В центре Саратова неизвестные залили из газового баллончика девушку с собакой

Сегодня ночью в Саратове от неизвестных пострадала девушка, которая выгуливавшая собаку породы джек-рассел-терьер. Об этом сообщили в городском УМВД.

Сообщение поступило в три часа ночи. 21-летняя девушка рассказала, что выгуливала собаку, на пересечении улиц Рахова и Бахметьевская к ней подошла группа парней. Молодые люди заявили, что выгул в этом месте собак запрещен, и распылили газовый баллончик.

На место незамедлительно были направлены сотрудник ППС и скорой помощи, к тому времени злоумышленники скрылись. Девушку опросили и приняли заявление. Личности молодых людей устанавливаются.

По словам очевидцев в группе "Говорит Саратов", все произошло поздним вечером на площадке для выгула собак, были слышны крики, собака громко лаяла.