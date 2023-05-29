Саратовская область опустилась на два пункта в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей. Результаты соответствующего исследования опубликовало сегодня, 29 мая агентство РИА «Новости».

Для составления рейтинга эксперты подсчитали сколько денег останется у семьи, учитывая все необходимые траты. Предполагается, что в семье есть двое работающих взрослых и один или двое детей и для расчета складывались две чистые среднегодовые зарплаты без учета НДФЛ. Из полученной суммы вычитался прожиточный минимум и величина потребительской корзины.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где потенциальный остаток составил 118,3 тысячи рублей, У жителей Москвы осталось 89,6 тысячи рублей, в Сахалинской области 78,6 тысячи рублей.

Аутсайдерами рейтинга стали республики Кавказа — Чечня , Ингушетия и Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии по расчетам экспертов расходы превысили доходы более чем на семь тысяч рублей.

Саратовская область оказалась на 48 месте. В прошлом году наш регион занимал 46 строку рейтинга. По мнению экспертов, в области после всех необходимых трат у семьи с двумя детьми остается в среднем 25,6 тысячи рублей. Если в семье один ребенок, то эта цифра увеличивается до 40,1 тысячи.