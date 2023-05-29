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Двое саратовцев стали жертвами мошенников при заказе интим-услуг. Об этом сообщает УМВД по Саратовской области.

18-летний житель Фрунзенского района решил вызвать проститутку, но после общения на сайте ему позвонил незнакомец и сообщил о необходимости перевести 15 500 рублей. Молодой человек перевел деньги, но следом с него потребовали еще 31 тысячу. Саратовец обратился в полицию. В схожей ситуации оказался и куда более взрослый мужчина. 47-летний житель Заводского района перевел «предоплату» в размере 5 тысяч рублей за интим-услуги, но с ним никто на связь так и не вышел. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.