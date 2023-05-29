Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Массовая велогонка пройдет по улицам Саратова в субботу, 3 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие состоится в рамках II Всероссийской массовой велосипедной гонки «Всемирный день велосипедиста». Первым этапом станет велопарад, который начнется в 9 утра на первом ярусе Набережной и закончится в 10:00 у памятника Юрию Гагарину. Спустя 30 минут будет дан старт второму этапу: от первого и второго ярусов Набережной Космонавтов от улицы Бабушкин Взвоз (Ротонда) в сторону памятника Юрию Гагарину.

Зарегистрироваться на оба этапа гонки можно по ссылке или на месте в день проведения велопробега.