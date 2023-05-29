Схематическая зона отключения холодной воды

Тысячи жителей Заводского района в среду останутся без воды. Об этом сообщает ООО «КВС»

В среду, 31 мая, в целях подготовки водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» проведут плановые работы на ул. Огородная с прекращением подачи холодной воды абонентам следующих улиц:

- 1-й и 2-й Южные тупики;

- 1-й Огородный тупик;

- 2-й и 3-й Динамовские пр. (от ул. Динамовская до ул. Южная);

- 3-й Артезианский пр.;

- 5-й Динамовский пр. (от ул. Омская до ул. Южная);

- 6-й Динамовский пр. (от ул. Омская до ул. Южная);

- 6-й Динамовский тупик;

- 7-й Динамовский пр. (от ул. Огородная до ул. Южная);

- 8-й Динамовский пр. (от ул. Огородная до ул. Южная);

- Б. Динамовский пр. (от ул. Огородная до ул. Южная);

- Динамовская (от Б. Динамовского пр. до 7-го Динамовского пр.);

- Ладожская;

- Малая Миллеровская;

- Мало-Динамовский пр. (от 3-го Динамовского пр. до 7-го Динамовского пр.);

- Миллеровская (от ул. Зуборезная до 11-го Динамовского пр.);

- Огородная (№№171-225б, нечетные номера; №№172а, 186, 188, 190);

- Омская (№№1а-21, нечетные номера);

- Цветная;

- Южная (от ул. Б. Динамовского пр. до 7-го Динамовского пр.; от 8-го Динамовского пр. до 11-го Динамовского пр.).

Вернуть воду обещают рано утром, 1 июня.

По заявкам районной администрации будет осуществляться подвоз питьевой поды.