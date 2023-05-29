Схематическая зона отключения холодной воды
Тысячи жителей Заводского района в среду останутся без воды. Об этом сообщает ООО «КВС»
В среду, 31 мая, в целях подготовки водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» проведут плановые работы на ул. Огородная с прекращением подачи холодной воды абонентам следующих улиц:
- 1-й и 2-й Южные тупики;
- 1-й Огородный тупик;
- 2-й и 3-й Динамовские пр. (от ул. Динамовская до ул. Южная);
- 3-й Артезианский пр.;
- 5-й Динамовский пр. (от ул. Омская до ул. Южная);
- 6-й Динамовский пр. (от ул. Омская до ул. Южная);
- 6-й Динамовский тупик;
- 7-й Динамовский пр. (от ул. Огородная до ул. Южная);
- 8-й Динамовский пр. (от ул. Огородная до ул. Южная);
- Б. Динамовский пр. (от ул. Огородная до ул. Южная);
- Динамовская (от Б. Динамовского пр. до 7-го Динамовского пр.);
- Ладожская;
- Малая Миллеровская;
- Мало-Динамовский пр. (от 3-го Динамовского пр. до 7-го Динамовского пр.);
- Миллеровская (от ул. Зуборезная до 11-го Динамовского пр.);
- Огородная (№№171-225б, нечетные номера; №№172а, 186, 188, 190);
- Омская (№№1а-21, нечетные номера);
- Цветная;
- Южная (от ул. Б. Динамовского пр. до 7-го Динамовского пр.; от 8-го Динамовского пр. до 11-го Динамовского пр.).
Вернуть воду обещают рано утром, 1 июня.
По заявкам районной администрации будет осуществляться подвоз питьевой поды.