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НовостиОбщество29 мая 2023 7:04

Ученые саратовского техуниверситета разработали безопасный метод очищения воды от нефти

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

Фото: Телеграм-канал Время Саратовское Z

Ученые СГТУ имени Ю. А. Гагарина разработали безопасный метод очистки воды от ионов металлов и нефтепродуктов. Также он более экономичен по сравнению с имеющимися аналогами.

В пресс-служб вуза нам рассказали, что наноматериал состоит из соединений углерода, водорода и кислорода. Он позволяет в короткий срок ликвидировать очаг разлива нефтепродуктов.

Особенным преимуществом разработки ее авторы считают нетоксичность материала, его простоту в использовании и низкую себестоимость. Ученые саратовского политеха убеждены, что новый способ будет востребован на АЗС, нефтебазах, профильных промышленных предприятиях.