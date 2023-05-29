На время летних каникул саратовские школьники продолжат пользоваться транспортной картой

фото: минтруда региона

В Саратове школьники воспользовались транспортной картой более 3 миллионов раз с начала года. Об этом сообщает региональное минтруда.

По информации минтруда и соцзащиты Саратовской области, жители региона активно интересуются интересуются, будет ли действовать льготная транспортная карта школьника во время летних каникул.

— На время каникул действие льготной транспортной карты не прекращается, — рассказали в минтруда, при этом уточнив, что карта действует без ограничений только если он еще не закончил свое обучение.

Учащиеся областных государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций, обучающиеся по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения в государственных и частных организациях имеют право на льготный проезд - 25 или 50 поездок в месяц.

Школьникам из многодетных семей предоставляется право на бесплатный проезд в течение всего периода, пока действуют подтверждающие льготу документы.

Напомним, что приобрести поездки можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.