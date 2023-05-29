Саратовцев приглашают на Сабантуй

фото: Архив КП

Национальный праздник Сабантуй пройдет в селе Усть-Курдюм 3 июня в 10:00. Об этом сообщает администрация города сегодня, 29 мая.

Считается, что Сабантуй появился тысячу лет назад. Чаще всего его называют татарским праздником, и это правда, но не чужды его традиции также башкирам, чувашам, удмуртам и другим народам.

По традиции в этом году состоится большая концертная программа артистов из Татарстана и Башкортостана, выступления саратовских коллективов, национальная борьба, игры, конкурсы, спортивные состязания. Впервые будет организован: «Печән базары».

Это фестиваль, объединяющий татарские городские сообщества - дизайнеров, поэтов, музыкантов и кулинаров. К месту проведения праздника будут ходить автобусы с остановки Радищева (пересечение с Кутякова).

Вход свободный. Телефон для справок: 8 (8452)27-92-00.