В Саратовской области родились Теона, Лука и Эмилия

Фото: Архив :КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области редкими именами недели стали Теона, Лука, Эмилия и Алекс.

По данным управления ЗАГС по Саратовской области, на прошлой неделе в Саратове, Энгельсе и Балаково свидетельства о рождении получили 188 новорожденных. Из них 83 мальчика и 105 девочек.

Через сервис «Рождение ребенка» на Госуслугах родители зарегистрировали 73 ребенка через.

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