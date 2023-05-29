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НовостиОбщество29 мая 2023 6:44

В Саратовской области родились Теона, Лука и Эмилия

За прошедшую неделю зарегистрировали 188 новорожденных
Светлана Курышева
Фото: Архив :КП

Фото: Архив :КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Саратовской области редкими именами недели стали Теона, Лука, Эмилия и Алекс.

По данным управления ЗАГС по Саратовской области, на прошлой неделе в Саратове, Энгельсе и Балаково свидетельства о рождении получили 188 новорожденных. Из них 83 мальчика и 105 девочек.

Через сервис «Рождение ребенка» на Госуслугах родители зарегистрировали 73 ребенка через.

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