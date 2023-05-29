В Саратове пройдет благотворительная акция «Под крышей заботы»

1 июня 2023 г., в Международный день защиты детей, Минстрой России при участии делового и профессионального сообщества из сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, организует благотворительную акцию «Под крышей заботы». Об этом сегодня, 29 мая сообщает Министерство строительства и ЖКХ области.

Основная цель акции - улучшить жизненные условия воспитанников детских домов, школ-интернатов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечить и организовывать их досуг совместными усилиями небезразличных людей.

В рамках акции возможны следующие форматы помощи: улучшение качества жизненного пространства детей (ремонт в детских домах, школах-интернатах, приютах, домах ребенка; благоустройство территории – ремонт и установка детских площадок, заборов, клумб и др.); целевая социальная и благотворительная помощь (обеспечение необходимыми товарами и продукцией – одеждой, обувью, канцтоварами, санитарно-гигиеническим средствами, развивающими и обучающими материалами, спортивными товарами, мебелью – или пожертвования в соответствии с потребностями детских домов, школ-интернатов, приютов, домов ребенка и их воспитанников); организация развлекательного и культурно-просветительского досуга для детей.

Подробную информацию можно получить в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Саратовской области по тел. 89678011887.

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